Denham w/ Humble Jay & AceTheAllStar

COME SEE PERFORMANCES FROM:
• DENHAM• HUMBLE JAY & ACETHEALLSTAR
• ELEVATED REBELLION• ZIGG
• LAW B FRANKLIN
• TOPHGHOST
• WYSE• DJ KRYE
• DRVMATIK
(AGES 18+)$10 AT THE DOOR
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Wired Pub & Grill 5338 N 103rd St, Omaha, Nebraska 68134
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